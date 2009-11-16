ДЖД получила только 32% компенсации за перевозку льготников

Донецкая железная дорога (ДЖД) за 10 месяцев 2009 года получила немногим более 5,5 млн. грн., что составляет только 32,2% от необходимой суммы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Как отмечается в сообщении, по оперативным данным, за отчетный период Донецкая железная дорога перевезла в пригородном сообщении 42 млн. 519 тыс. человек, из них 37 млн. 93 тыс. (87,2%) составили пассажиры льготных категорий.

В частности, от Донецкой облгосадминистрации получено 2 млн. 876,1 тыс. грн. компенсации (23,5% от необходимой суммы), от Луганской – 2 млн. 180,1 тыс. грн. (77,1%), от Министерства образования и науки Украины – 461,6 тыс. грн. (25,4%), от Министерства по делам семьи, молодежи и спорта компенсации не получено вообще.

Как отмечают в ДЖД, такие цифры свидетельствуют о том, что на сегодняшний день даже запланированные субвенции государственного бюджета не покрывают суммы, которые должны компенсироваться за перевозку пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом. Более того, в текущем году, особенно по Донецкой области, суммы компенсаций за перевозку льготников поступают в малых размерах и несвоевременно.

Как отмечают в ДЖД, услугами пригородных поездов пользуются прежде всего пенсионеры, студенты, школьники, жители таких населенных пунктов, где зачастую другого транспорта просто нет. Железнодорожники понимают социальное значение пригородных перевозок и в дальнейшем будут прилагать усилия, чтобы в полной мере удовлетворять потребности населения Донбасса в перевозках.

Справка УНИАН. На сегодняшний день тарифы на проезд железной дорогой в пригородном сообщении ниже, чем на других видах транспорта, в частности, стоимость проезда до 5 км составляет 2,50 грн., до 10 км – 3 грн., до 20 км – 3,50 грн., до 100 км – 9,80 грн., до 300 км – 19,30 грн.

Донецкая железная дорога предоставляет льготы на проезд в пригородном сообщении 24 категориям пассажиров согласно действующему законодательству Украины. Например, для участников ВОВ, пенсионеров проезд бесплатный, для студентов дневной формы обучения – 50%, для детей возрастом 6-14 лет – 75% от полной стоимости билета.