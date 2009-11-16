ДЖД возвращает деньги за неиспользованные поездки

Донецкая железная дорога (ДЖД) в виде исключения возвращает пассажирам денежные средства за неиспользованное количество поездок по абонементным студенческим и детским билетам из-за продления каникул в связи с эпидемией гриппа.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ДЖД.

Согласно сообщению, денежные средства возвращаются на основании заявлений и приложенных к ним документов, которые подтверждают невозможность использования билета полностью или частично.

Напомним, согласно пункту 4 Постановления Кабинета министров Украины от 30 октября в 2009 г. №1152 «О предотвращении распространения гриппа типа А/Н1N1/Калифорния/04/09 и острых респираторных заболеваний среди населения» со 2 ноября 2009 г. введены каникулы на три недели во всех учебных заведениях независимо от форм собственности.