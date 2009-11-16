Ющенко одобрил строительство моста в Запорожье

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в статью 76 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», которым предусмотрено выделение 500 млн. грн. на строительство моста через Днепр в Запорожье.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 23 октября.

Соответствующие средства должны быть выделены из Стабилизационного фонда.

Законом также предусмотрено выделить 17 млн. 301 тыс. грн. на погашение задолженностей за проведенные работы при строительстве автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье.

Согласно пояснительной записке, в этом году городскому бюджету Запорожья в госбюджете была предусмотрена субвенция в размере 100 млн. грн. Однако для продолжения строительства моста с соблюдением существующих темпов в текущем году дополнительно необходимо 800 млн. грн.