В ОАЭ изучают возможность возобновления производства Ан-124

Представители Объединенных Арабских Эмиратов изучают возможность возобновления серийного производства транспортных самолетов Ан-124 («Руслан»).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на встрече с руководством Торгово-промышленной палаты Абу-Даби, представителями арабских и украинских бизнесовых кругов в ОАЭ.

По словам Президента, сегодня авиаперевозчики ОАЭ изучают вопросы закупки украинских самолетов Ан-158, Ан-168, Ан-174, которые прошли испытание и доказали свою пригодность в климатических условиях Эмиратов.

В.ЮЩЕНКО призвал бизнесменов ОАЭ более активно сотрудничать в Украине в авиационной сфере и в других направлениях. Он напомнил, что в эти дни в Дубаи проходит авиашоу, на котором представлены пять украинских самолетов.

Президент выразил убеждение, что это шоу является хорошей возможностью ознакомиться с большими возможностями Украины в авиационной сфере.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО выразил заинтересованность украинской стороны в сотрудничестве в космической сфере, в частности, в строительстве спутников.