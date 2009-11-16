В Винницкой обл. пассажироперевозки сократились

Транспортные предприятия Винницкой области в январе-октябре 2009 года сократили объем пассажирских перевозок на 3,9%, или 8,514 млн. человек, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 209,788 млн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, за отчетный период пассажирские перевозки железнодорожным транспортом увеличились на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 28,5 млн. пассажиров.

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом в январе-октябре текущего года сократились на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 85,5 млн. пассажиров.

Электротранспортом области за 10 месяцев этого года перевезено 95,86 млн. пассажиров, в частности, троллейбусами – 51,35 млн., трамваями – 44,5 млн. Общее количество пассажиров, перевезенных электротранспортом, уменьшилось на 0,15% по сравнению с январем-октябрем 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году в Винницкой области объем пассажирских перевозок увеличился на 1,8%, или 1,977 млн. человек, по сравнению с 2007 годом – до 262,7 млн. пассажиров.