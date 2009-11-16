Ющенко призвал бизнесменов из ОАЭ к участию в проектах Евро-2012

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал бизнесменов из Объединенных Арабских Эмиратов принимать участие в проектах, связанных с Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал, выступая на встрече с руководством Торгово-промышленной палаты Абу-Даби, представителями арабских и украинских бизнес-кругов в ОАЭ.

Президент сообщил, что объем потенциальных инвестиций, которые необходимо привлечь для реализации данного проекта, составляет около 25 млрд. долларов, в том числе 5 млрд. долл. – для строительства дорожной инфраструктуры.

В.ЮЩЕНКО призвал вкладывать инвестиции и в другие отрасли украинской экономики.

«Украина проводит привлекательную инвестиционную политику. Мы готовы, уважаемые наши друзья, начиная с государственного уровня, предложить вашей стороне привлекательные проекты для инвестиций», - сказал он.

В целом, по словам В.ЮЩЕНКО, Украина нацелена на активизацию отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами, увеличение уровня товарооборота и тому подобное.

Он сообщил, что украинская сторона передала сегодня ОАЭ более 15 проектов соглашений для углубления сотрудничества в аэрокосмической, машиностроительной, сельскохозяйственной и других сферах.