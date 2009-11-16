«Воля Кабель» намерена подать апелляцию на решение суда

ООО «Воля Кабель» намерена подать апелляцию на решение Киевского хозяйственного суда от 13 ноября т.г. , который отказал компании в исковых требованиях к Антимонопольному комитету Украины (АМКУ), таким образом признав правомочность решения АМКУ оштрафовать «Воля Кабель», а также компании «Киевские телекоммуникационные сети» и «ИВК» на 1 млн. грн. каждую за злоупотребление монопольным положением.

Как отмечается на сайте «Воля Кабель», компания будет защищать свои интересы в апелляционном суде высшей инстанции. По информации адвокатов компании, «решение было вынесено после предыдущего судебного заседания, которое состоялось в прошедший вторник и на котором представитель АМКУ не предоставил аргументации и оснований в поддержку оспариваемого решения». При этом в сообщении компании отмечается, что адвокаты компании удивлены, что решение было вынесено без присутствия и участия представителей ООО «Воля Кабель» и ООО «ИВК». «Поспешность принятия решения и то, что суд отказался от проведения необходимой при рассмотрении подобных вопросов экспертизы, является нарушением норм процессуального права и расценивается как препятствование компании в реализации ее права на судебную защиту», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции и.о. главы АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО призвал компанию «Воля Кабель» отказаться от судебных споров и снизить тарифы на свои услуги. «Это решение (суда – УНИАН) не только обоснованное, законное, но и моральное, оно защищает интересы тысяч киевлян… АМКУ сегодня предлагает «Воля Кабель» в 10-дневный с этого дня срок вместо продолжения дальнейших судебных споров создать из представителей АМКУ и «Воля Кабель» рабочую группу, которая должна наработать предложения относительно снижения тарифов «Воля Кабель», - отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Справка УНИАН. Антимонопольный комитет Украины в июле т.г. оштрафовал компании «Воля Кабель», КТС («Киевские телекоммуникационные сети») и ИВК на 1 млн. грн. каждую. Комитет установил, что «Воля Кабель» использует механизм ценообразования, который создает условия для искусственного завышения тарифов на предоставление услуг кабельного телевидения. Причиной привлечения в качестве ответчиков компаний ИВК и КТС стало то, что «Воля Кабель», ИВК и КТС связаны отношениями контроля и признаются единым субъектом хозяйствования.

Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг – кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовая связь, а также услуги крупнейших в Украине дата-центров.