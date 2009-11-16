ЮЗЖД наложила 32 тыс. грн. штрафов за хождение по путям
16:49, 16 ноября 2009Транспорт/Связь
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С начала года
С начала 2009 года военизированная охрана Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) задержала 3 457 человек, переходивших железнодорожные пути в неустановленных местах.
Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, в общей сумме нарушители были оштрафованы на 32 тыс. гривен.
Ежемесячно за хождение по путям в неустановленных местах работники военизированной охраны задерживают около 340 человек.
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