ЮЗЖД наложила 32 тыс. грн. штрафов за хождение по путям

С начала 2009 года военизированная охрана Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) задержала 3 457 человек, переходивших железнодорожные пути в неустановленных местах.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, в общей сумме нарушители были оштрафованы на 32 тыс. гривен.

Ежемесячно за хождение по путям в неустановленных местах работники военизированной охраны задерживают около 340 человек.