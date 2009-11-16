Убытки ЮЗЖД из-за краж составили 323 тыс. грн.

За 10 месяцев 2009 года на Юго-Западной железной дороге зафиксировано 182 кражи, убытки от которых оцениваются приблизительно в 323 тысячи гривен.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

При этом 131 преступление на сумму в 245 тыс. грн. железнодорожникам удалось предупредить. За совершение грабежей работники военизированной охраны задержали с начала года 174 человека. В частности, в октябре военизированная охрана задержала 26 правонарушителей, которые посягали на железнодорожное имущество, предупредив 16 краж.