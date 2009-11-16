Одесский порт пополнил флот

В Одесский морской торговый порт 14 ноября 2009 года прибыл новый буксир «Патриот», построенный по заказу порта голландской компанией Damen Shipyards Gorinchem.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, стоимость буксира «Патриот» составляет 5,7 млн. евро (без учета таможенных и лизинговых платежей), расчетная окупаемость судна – 5 лет, ожидаемая прибыль – 8,5 млн. грн. в год.

Основные характеристики судна: длина – 23,73 м, ширина – 10,43 м, мощность – 4023 л.с., скорость (передний и задний ход) – 12,7 уз., тяга на крюке – 47,5 т.

Корпорация Damen выполнила заказ порта на 3,5 месяца раньше срока. При этом через 2 месяца ожидается прибытие еще одного такого буксира.

Как отмечается в сообщении, появление двух новых мощных буксиров позволит Одесскому порту решить вопрос проводки крупнотоннажных судов-контейнеровозов и современных круизных лайнеров длиной свыше 300 м.

С учетом пополнения буксирный флот Одесского порта насчитывает 16 плавсредств.