70% туристов-горнолыжников предпочтают ж/д транспорт

Около 70% украинских туристов-горнолыжников отдают предпочтение железнодорожному транспорту, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, это показывает анкетирование пассажиров, которое ведомство проводит накануне зимнего сезона туристических поездок для создания удобных и приятных условий проезда на отдых. На сегодняшний день возможностью высказать свое мнение уже воспользовались свыше 3,3 тыс. пассажиров. Взять участие в акции можно зайдя на официальный сайт «Укрзализныци», в раздел «Интерактивное общение».

Анкетирование показало, что большинство туристов, отправляясь на горнолыжные курорты Карпат и Польши, отдают предпочтение железнодорожному транспорту (72,5 и 68% опрошенных соответственно).

Среди любителей горнолыжного туризма этой зимой планируют поездку на курорты Польши 9,2% опрошенных, а в Карпаты — 28,7% респондентов (преимущественно в Яремчу, Драгобрату, Буковель, Ворохту, Ивано-Франковск и Славское). При этом самой удобной туристы назвали высадку/посадку по станциям Ивано-Франковск (37,4%) и Яремче (24,5%).

Согласно результатам анкетирования, на горнолыжные курорты Карпат ежегодно ездят 23,6% респондентов, не каждый год — 24,5%, почти никогда — 39,6%.

Что касается путешествий за границу, то 12,4% опрошенных ежегодно посещают горнолыжные курорты Польши.