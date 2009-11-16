В Полтавской обл. пассажироперевозки сократились

Пассажирским транспортом Полтавской области за январь-октябрь 2009 года перевезено 122 млн. 457,1 тыс. пассажиров, что на 27,3% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, за отчетный период пассажирская транспортная работа выполнена в объеме 3 млрд. 068,8 млн. пасс./км, что на 15% меньше, чем за январь-октябрь 2008 года.

Железнодорожным транспортом области за 10 месяцев т.г. перевезено 13 млн. 470 тыс. пассажиров, что на 1,1% больше, чем за январь-октябрь 2008 года.

Городским электротранспортом (троллейбусом) области за 10 месяцев т.г. перевезено 29 млн. 987,8 тыс. пассажиров, что на 26% меньше, чем за январь-октябрь 2008 года.