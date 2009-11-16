Укрзализныця продлила акцию по бесплатной перевозке детей-сирот и детей-инвалидов

«Укрзализныця» продлит на 2010 год начатую в 2000 году благотворительную акцию по бесплатной перевозке детей в возрасте до 16 лет, которые относятся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов всех категорий; детей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших во время исполнения служебного долга; детей погибших шахтеров.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

Акция распространяется на плацкартные вагоны скоростных поездов внутреннего сообщения (среди них вагоны 2-3 класса скоростных, ускоренных, электро- и дизель-поездов повышенной комфортности) и пригородные поезда.