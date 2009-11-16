В Полтавской обл. грузоперевозки сократились

Транспортные предприятия Полтавской области в январе-октябре 2009 года перевезли 20 млн. 068,7 тыс. тонн грузов, что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, за отчетный период грузооборот в области уменьшился на 31,4% и составил 5 млрд. 656,1 млн. т/км.

Отправка грузов железнодорожным транспортом по сравнению с январем-октябрем 2008 года уменьшились на 11,9%. В частности, отправка лома черных металлов снизилась на 41,7%, строительных материалов – на 41,5%, лесных грузов – на 31,4%, нефти и нефтепродуктов – на 11,6%, железной и марганцевой руды – на 3,3%. Вместе с тем, отправка зерна увеличилась на 50,4%.

Предприятия автомобильного транспорта (с учетом грузовых перевозок, выполненных физлицами-предпринимателями) за январь-октябрь 2009 года перевезли 3 млн. 157,4 тыс. тонн грузов, что на 13,9% меньше, чем за аналогичный период 2008 года, грузооборот выполнен в объеме 823,5 млн. т/км, что на 22,4% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Объем обработки грузов в речных портах и причалах за январь-октябрь 2009 года уменьшился на 58,4% и составил 419,8 тыс. тонн. Количество обработанных грузов сократилось на 64,5% и составило 375 единиц.