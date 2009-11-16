Ренийский порт утроил чистую прибыль

Ренийский морской торговый порт (Одесская обл.), несмотря на сложную ситуацию с грузоперевозками, по итогам января-октября 2009 года получил около 4 млн. 233 тыс. грн. чистой прибыли, что втрое больше аналогичного прошлогоднего показателя и на 41% превышает план предприятия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины со ссылкой на начальника порта Сергея СТРОЮ.

При этом порт перечислил в государственный бюджет 5 млн. 342 тыс. грн. – вдвое больше, чем в 2008 году (2 млн. 580 тыс. грн.). Капитальные инвестиции порта в этом году составляют свыше 4 млн. грн.

Справка УНИАН. Ренийский морской торговый порт состоит из трех грузовых районов и паромного комплекса. Протяженность причальной линии – 3927 м, площадь территории – 175,6 га.

Первый и второй районы специализируются на перевалке генеральных грузов, третий – на обработке навалочных грузов. Здесь же находится комплекс по перевалке грузовых автомобилей.

В порту функционирует два специализированных причала. Причал для тяжеловесных грузов оборудован 250-тонным мостовым краном. Длина причала – 120 м, глубина у стенки – 3,6 м. Причал для обработки судов типа «ро-ро» имеет длину 85 м, глубину у причала – 3,6 м.

В порту есть нефтеучасток, способный принимать нефтеналивные морские и речные суда грузоподъемностью до 10 тыс. тонн и переваливать до 500 тыс. тонн нефтепродуктов в год. Планируется организация перевалки сжиженного газа.

Общая площадь крытых складов – 25,2 тыс. кв. м, открытых – 246,2 тыс. кв. м.

Суда портофлота оказывают услуги по буксировке несамоходного флота по Дунаю от порта Усть-Дунайский до Югославии.

Возможна перевозка пассажиров от порта Рени до портов Силистра и Русе (Болгария).