Во Львовской обл. грузоперевозки снизились на 32%

В январе-октябре 2009 года во Львовской области всеми видами транспорта было перевезено 8,1 млн. т грузов, что на 31,9% меньше объема за январь-октябрь 2008 года. Грузооборот составил 6,1 млрд. т/км и по сравнению с январем-октябрем 2008 г. уменьшился на 31%.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики Львовской области, отправка грузов железнодорожным транспортом в январе-октябре 2009 г. уменьшилась по сравнению с январем-октябрем 2008 года на 36,5% и составила 3,2 млн. т.

Наиболее существенно сократился объем отправки кокса – в 33,7 раза. Объем отправки черных металлов уменьшился на 64%, лесных грузов – на 42,6%, строительных материалов – на 41,7%, цемента – на 38,6%, лома черных металлов – на 31,4%, нефти и нефтепродуктов – на 20,6%, химических и минеральных удобрений – на 20%, каменного угля – на 14,1%.

Вместе с тем, отправка зерна и продуктов перемола выросли в 2,5 раза.

Автотранспортом области, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, в январе-октябре 2009 года было перевезено 4,8 млн. т. грузов, что на 28,5% меньше, чем в январе-октябре 2008 года. Грузооборот сократился на 4,5% и составил 1,8 млрд. т/км.

В январе-октябре 2009 года пассажирским транспортом перевезено 273 млн. пассажиров, что на 4,1% меньше объема января-октября 2008 года. Пассажирооборот уменьшился на 4,3% и составил 5,7 млрд. пасс./км.

Железнодорожным транспортом в январе-октябре 2009 г. оправлено 25,2 млн. пассажиров, что на 0,2% больше объема января-октября 2008 г.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 183,4 млн. пассажиров, что на 1,8% меньше, чем в январе-октябре 2008 г. Перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей выросли на 4,9%.

Авиатранспортом области перевезено пассажиров в 2,8 раза больше, чем в январе-октябре 2008 г.

Электротранспортом области перевезено 64,4 млн. пассажиров (на 13,3% менше, чем в январе-октябре 2008 г.), в частности троллейбусами перевезено 23,2 млн. человек (на 26,3% менше), трамваями - 41,2 млн. человек (на 0,3% меньше).