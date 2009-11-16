В Черкасской обл. пассажироперевозки снизились

Пассажирским транспортом Черкасской области в январе-октябре 2009 года перевезено 96 млн. 331 тыс. пассажиров, что на 12,1% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, за отчетный период пассажирооборот в области составил 2 млрд. 744,3 млн. пасс./км, что на 7,3% меньше, чем за январь-октябрь 2008 года.

Железнодорожным транспортом области за 10 месяцев перевезено 4 млн. 788,4 тыс. пассажиров, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2008 года, пассажирооборот при этом составил 1 млрд. 706,5 млн. пасс./км, что на 9,2% меньше, чем за январь-октябрь 2008 года.

Автомобильным транспортом области (с учетом перевозок физлиц-предпринимателей) перевезено 72 млн. 545,5 тыс. пассажиров (на 8% меньше), при этом объем выполненной пассажирской работы составил 929,5 млн. пасс./км (на 0,2% меньше).

Электротранспортом области за 10 месяцев т.г. перевезено 18 млн. 997,1 тыс. пассажиров, что на 27% меньше, чем за январь-октябрь 2008 года. Пассажирооборот сократился на 27% и составил 108,3 млн. пасс./км.