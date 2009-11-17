Путин обсудит с Тимошенко продление ширококолейной ж/д

Премьер-министр России Владимир ПУТИН планирует обсудит с премьер-министром Украины Юлии ТИМОШЕНКО вопрос продления ширококолейной железной дороги от Кошице до Братиславы и далее до Вены.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом В.ПУТИН сказал по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Робертом ФИЦО.

«На повестке дня - активизация работы в сфере инфраструктуры. Среди возможных проектов: продление железнодорожного полотна от Кошице до Братиславы - с выходом на Вену. Мы совсем недавно обсуждали этот вопрос с Канцлером Австрии, который был здесь, в Москве с визитом. Это проект, в котором принимает участие еще одна страна - Украина. У меня будет скоро, через несколько дней, возможность обсудить этот вопрос с премьер-министром Украины госпожой ТИМОШЕНКО в Украине. Проект двигается и двигается неплохо», - сказал В.ПУТИН.

В совместном заявлении премьер-министров России и Словакии говорится, что стороны выразили удовлетворение эффективным сотрудничеством двух государств в области железнодорожного транспорта и дали высокую оценку работе российских и словацких экспертов по проекту продления ширококолейной железной дороги от Кошице до Братиславы и далее до Вены, имеющему особое значение для расширения возможностей грузооборота в евроазиатском масштабе.

Как сообщал УНИАН, 28 мая, в рамках IV Международного железнодорожного бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520» подписано соглашение о создании четырехстороннего совместного предприятия по проекту строительства ширококолейной железной дороги до Братиславы и Вены.

Документ подписали президент компании «Российские железные дороги» Владимир ЯКУНИН, генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, представитель Австрийских железных дорог Густав ПОШАЛКО и представитель Словацких железных дорог Стефан БИНТЕР.

В 2006 г. «Укрзализныця» и ОАО «Российские железные дороги» подписали меморандум о взаимопонимании с целью содействия реализации проекта продолжения широкого железнодорожного пути к центру Европы.

В частности, планировалась общая проработка проекта по строительству пути шириной 1520 мм от г. Кошице через Братиславу (Словакия) до Вены (Австрия).

В то время ориентировочная стоимость проекта оценивалась в 1,6 млрд. долл. По данным «Укрзализныци», строительство широкого пути в центр Европы позволит увеличить грузооборот на 60% и беспрепятственно транспортировать грузы железной дорогой из стран азиатско-тихоокеанского региона. Кроме того, отпадет необходимость платить за перестановку вагонов с широкого пути на узкий и наоборот.

Стандарт европейского ж/д пути более узкий – 1435 мм, в отличие от принятых в странах СНГ 1520 мм. Из-за необходимости перестановки вагонов с одного на другой тип путей вагоны задерживаются на границах.