Транспортники Украины и России встретятся в Харькове

Сегодня в Харькове проходит шестое заседание украинско-российской Подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по вопросам экономического сотрудничества, в ходе которого планируется рассмотреть проблему обеспечения безопасности судоходства в Керченском проливе и Азовском море.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, представители двух стран также рассмотрят аспекты сотрудничества в контейнерных перевозках между Европой и странами Дальнего Востока с использованием российской и украинской железных дорог, перспективы судоходства на внутренних водных путях, а также направления работы в сфере авиации и автомобильного транспорта.

Во время рабочей встречи будут подведены итоги выполнения договоренностей, достигнутых на пятом заседании украинско-российской Подкомиссии по вопросам транспорта.

Делегацию Министерства транспорта и связи Украины возглавляет заместитель министра Владимир БАДАГОВ, Министерства транспорта Российской Федерации - заместитель министра транспорта Виктор ОЛЕРСКИЙ.