Ильичевский, Одесский и Южный порты получили земельные участки

Кабинет Министров Украины своими распоряжениями предоставил в пользование ГП «Ильичевский морской торговый порт», ГП «Одесский морской торговый порт» и ГП «Морской торговый порт «Южный» земельные участки в пределах акваторий портов.

Тексты соответствующих распоряжений от 7 октября т.г. размещены на сайте Верховной Рады.

В частности, распоряжением №1355-р Ильичевскому порту предоставлен в постоянное пользование земельный участок, расположенный в пределах предоставленной ему акватории, № 1356-р порту "Южный" в постоянное пользование предоставлен земельный участок, расположенный в пределах предоставленной ему акватории Аджалыкского лимана.

Распоряжением № 1333-р Одесскому порту в постоянное пользование предоставлен земельный участок общей площадью 19,3 га, расположенный в северной части Одесского залива, прилегающего с северной стороны к Рейдовому молу, с запада – ко внешней стороне Карантинного мола длиной 1030 м и отдален на юге на 1200 м от места соединения с Рейдовым молом, с востока на запад на 300 м от волноотбивающей стенки Карантинного мола длиной 600 метров. Участок предоставлен для расширения Карантинного мола и проведения реконструкции контейнерного терминала Одесского порта.