На ДЖД за 10 месяцев погибло 72 человека

За 10 месяцев 2009 года из-за нарушения правил безопасности на Донецкой железной дороге (ДЖД) травмированы 121 человек, из них смертельно — 72, в прошлом году за соответствующий период пострадало 115 и 67 человек соответственно.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ДЖД.

Согласно сообщению, чаще всего граждане травмируются на станциях и перегонах — 57 (30 смертельно) и 64 (42 смертельно) случаев соответственно. При этом больше всего смертельных случаев происходит на перегонах с двухколейными линиями в результате попадания человека в пространство между движущимися поездами. Основным нарушением правил безопасности остается переход через железнодорожные пути в неустановленных местах.

Справка УНИАН. Правила безопасности граждан на железнодорожном транспорте Украины утверждены в 1998 году и дополнены в ноябре 2007 года. С ними можно ознакомиться на железнодорожных вокзалах и станциях, в вагонах пассажирских и пригородных поездов. При нарушении правил безопасности граждане несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, их незнание не освобождает от ответственности.