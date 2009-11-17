Аэропорты Крыма уменьшили число обслуживаемых пассажиров

В Автономной Республике Крым за 10 месяцев т.г. количество пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропортов автономии, уменьшилось на 13%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, - до 683,7 тыс. человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, объем отправленных из аэропортов Крыма пассажиров за 10 месяцев сократился на 13,2% - до 341,3 тыс. человек. Количество пассажиров, прибывших в аэропорты автономии, составило 342,4 тыс. человек, что на 12,5% меньше, чем за январь-октябрь 2008 г. Пассажирооборот уменьшился на 15,9% - до 5,3 млн. пасс./км.

По итогам января-октября т.г. отмечено уменьшение объемов грузоперевозок и транспортной работы авиаперевозчиками Крыма. В сравнении с январем-октябрем 2008 г., эти показатели сократились, соответственно,на 19,4% и 35,3%. Из аэропортов автономии отправлено 188.5 т грузов, прибыло - 166,1 т, что, соответственно, на 62,7% и 58,9% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.