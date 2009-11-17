В Крыму грузоперевозки водным транспортом уменьшились на 4,2%

Водный транспорт Автономной Республики Крым в январе-октябре т.г. снизил объемы перевозки грузов на 4,2% - до 852,7 тыс. тонн грузов, при этом 66,6% - на внутреннем сообщении.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, общий объем выполненной транспортной работы снизился на 16%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., - до 125,8 млн. т/км. Уменьшение грузооборота зафиксировано только в заграничном сообщении на 36,9%, в то же время, во внутреннем сообщении отмечен рост на 58,7%.

На 15,4%, в сравнении с январем-октябрем 2008 г., уменьшились объемы пассажирских перевозок водным (морским) транспортом – до 916,2 тыс. пассажиров. Во внутреннем сообщении за отчетный период было перевезено 58,6% пассажиров или 563,6 тыс., что на 22,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре т.г. водный транспорт Крыма снизил объемы перевозки грузов на 5,3% - до 767,2 тыс. тонн грузов, что на 16,3% меньше, чем за 9 месяцев 2008 г.