В Винницкой обл. объем перевозки грузов сократился

В Винницкой области за январь-октябрь т.г. объем перевозки грузов сократился на 26,7% или на 3,739 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 10,266 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, железнодорожным транспортом, в том числе, отправлены 8,113 тыс. тонн грузов, автомобильным – 2,153 тыс. тонн. Грузооборот уменьшился на 20,3% - до 17,110 млрд. т/км.

Уменьшение объемов отправления грузов состоялось в обеих дирекциях железнодорожных перевозок.

Объемы коммерческих перевозок грузов автомобильным транспортом области (с учетом перевозок физический лицами-предпринимателями) за январь-октябрь т.г. сократились, по сравнению с соответствующим периодом 2008 г., на 18,8%.