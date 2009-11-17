Производство легковых авто в Украине упало на 83,7%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-октябре т.г. сократилось на 83,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 61,1 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство автобусов сократилось на 89,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 981 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 80,1% – до 2160 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году по данным Госкомстата производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 5,6%, по сравнению с 2007 годом, до 402 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2008 году увеличилось на 10,5%, по сравнению с 2007 годом, до 10042 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан» (ОАО «ЛуАЗ» и ОАО «Черкасский автобус»), ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ») и др.