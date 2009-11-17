Число абонентов мобильной связи на 13% превышает количество жителей

В Черкасской области на 1 октября 2009 года зарегистрировано 1,5 млн. абонентов мобильной связи, что на 13% больше населения области (на 1 января 2009 года в области проживало 1 млн. 304,25 тыс. человек).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Черкасской области, количество абонентов мобильной связи на 1 октября 2009 года увеличилось на 7% по сравнении с аналогичной датой 2008 года.

Количество абонентов сети Интернет в ІІІ квартале, по сравнению с ІІ кварталом 2009 года, возросло на 5,5% и на 1 октября составила 31 тыс. Вместе с тем количество абонентов кабельного телевидения в ІІІ квартале 2009 года сократилось на 1,4% и насчитывало 69 тыс.

В области за 9 месяцев 2009 года доходы предприятий и организаций от предоставления доступа к сети Интернет составили 22,6 млн. грн. Это на 32% больше объемов января-сентября прошлого года. Доходы от радиосвязи и передачи и приема телевизионных и радиопрограмм возросли почти на 60%.