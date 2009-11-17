Авиарейс между Украиной и ОАЭ будет открыт через 6 месяцев

Прямой авиарейс между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами будет открыт через 6 месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, о соответствующей договоренности сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, комментируя итоги своего визита в ОАЭ.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО сообщил, что в ОАЭ заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в отрасли авиастроения. По его словам, в рамках авиашоу, которое сегодня проходит в Дубаи, достигнута договоренность о покупке самолетов Ан-148. В.ЮЩЕНКО заметил, что контракт пока не подписан, но он прогнозирует, что это состоится в ближайшее время, возможно и до завершения авиашоу.

Справка УНИАН. Авиашоу в Дубаи проходит с 15 по 19 ноября. В мероприятии принимают участие 890 компаний из 47 стран.