Суд приостановил конкурс на получение 3G-лицензии

Хозяйственный суд Киева приостановил по иску ООО «Астелит» (ТМ life:), г. Киев) проведение конкурса на получение лицензии на пользование радиочастотным ресурсом для предоставления услуг мобильной связи третьего поколения (3G), который был запланирован на 27 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный исполнительный директор ООО «Астелит» Тансу ЕЭН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, компания обратилась в суд с иском относительно легитимности конкурса на получение 3G-лицензии.

«Мы считаем, что конкурс, подготовка к которому сейчас идет, непрозрачен. Мы не уверены в том, будут ли освобождены военными частоты, выставленные на конкурс», - сказал он.

В свою очередь, как сообщил директор по работе с регуляторными органами ООО «Астелит» Олег ПОНОМАРЧУК, соответствующее определение суда было вынесено к Минобороны Украины и Нацкомиссии регулирования связи до выяснения обстоятельств по сути дела. В качестве обеспечительной меры суд приостановил проведение конкурса до 14 декабря.

Т.ЕЭН отметил, что в соответствии с ч. 3 ст. 30 закона о телекоммуникациях, до выставления на продажу лицензий на право пользования частотами, находящимися в распоряжении военного ведомства, эти частоты должны быть конверсированы.

«Мы хотим провести прозрачный тендер с очень четкими условиями. Сейчас идут дискуссии между Минобороны, НКРС, Президентом, Минфином. Мы ко всем обращались и не получили ответа. Эти частоты конверсированы или нет? Сегодня мы не можем быть уверены, что, получив лицензию, мы сможем приступить к предоставлению услуг 3G-связи», - добавил он.

Также Т.ЕЭН отметил, что «ожидаем, что цена лицензии вырастет до 100 млн. долларов Это огромные деньги для акционеров. Поэтому мы хотим стоять в стороне от этих дискуссий и разногласий, которые есть между властями. Мы хотим, чтобы все было по закону: сначала конверсия, затем тендер».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом (№834/2009 от 20 октября 2009 г.) «Об остановке действия распоряжения Кабинета министров Украины от 16 сентября 2009 года №1119-р» остановил ранее изданное правительственное поручение НКРС о проведении тендера на выдачу лицензий для мобильной связи третьего поколения (3G).

Напомним, правительство 16 октября 2009 г. поручило НКРС провести тендер на выдачу лицензий для мобильной связи третьего поколения (3G)

Этот документ принят на основании выводов Межведомственной комиссии, и определяет порядок проведения конверсии полос радиочастот 1920-1935 Мгц, 1950-1980 Мгц, 2010-2015 Мгц, 2020-2025 Мгц, 2110-2125 Мгц, 2140-2170 Мгц) путем изменения частотных присвоений радиоэлектронных средств специальных пользователей, которые работают в отмеченных полосах и их перевод за указанные полосы радиочастот. Кабмин также определил, что фактические затраты на проведение этой конверсии будут заключаться в переналадке действующих радиоэлектронных средств на другие диапазоны частот.

Как известно, одной из причин задержки с проведением тендера на радиочастоты для этой радиотехнологии являлись запросы Минобороны по затратам на конверсию, которые считают что конверсия стоит 2,5 млрд. грн.

НКРС уже установила дату проведения первого тендера на диапазон радиочастот 25 МГц (торги с голоса) на 27 ноября 2009 года. Начальная стоимость первой лицензии составляет 400 млн. грн. Еще предполагается выдать три лицензии (одна выдана ранее "Укртелекому"). Ранее (во время изучения спроса НКРС) заинтересованность в таких лицензиях выразили компании УМС, "Киевстар", УРС, ТСУ и ITC. В начале октября т.г. НКРС также направила письма-приглашения ведущим международным операторам принять участие в проведении тендера. На получение первой лицензии подали заявку "Киевстар", УМС, "Астелит".