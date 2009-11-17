Укрзализныця намерена организовать контрейлерные перевозки

«Укрзализныця» рассчитывает организовать контрейлерные перевозки в направлении Западная Европа – Украина – Российская Федерация – Казахстан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе «круглого стола» по поводу презентации контрейлерных и контейнерных возможностей «Укрзализныци» заместитель начальника Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Сергей ВЯЛКОВ.

«Мы работаем над новыми контрейлерными направлениями, были переговоры с российской стороной буквально две недели назад по перевозкам автопоездов в направлении Казахстана через Россию... Мы договорились, российская сторона пошла нам навстречу, они разрабатывают сейчас у себя технологические, тарифные условия, то есть где-то на протяжении месяца они нам выдадут свои условия, и можно будет уже предметно говорить о перевозках в направлении Казахстана транзитом через Украину», – отметил он.

По данным С.ВЯЛКОВА, что касается украинской стороны, то скидки на такие транзитные перевозки по Украине могут составить от 20% до 50%.

С.ВЯЛКОВ отметил, что казахская сторона уже давно высказывала заинтересованность в этом проекте, а российская сторона раздумывала. По его словам, предварительно в декабре планируется провести совместное окончательное совещание по отработке всех технических и тарифных условий при участии российской и казахской сторон.

«Я думаю, что в начале года мы уже будем это все отрабатывать, чтобы начать в первом квартале работать», – сказал С.ВЯЛКОВ.