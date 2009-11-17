Эксперт: цена «Лугансктепловоза» может составить до 90 млн. долл.

Цена возвращенного в государственную собственность контрольного пакета акций ОАО «ХК «Лугансктепловоз» при повторной приватизации может составить до 90 млн. долл. Об этом сообщил УНИАН аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Денис САКВА.

По словам аналитика, текущая капитализация компании составляет 90 млн. долл. Соответственно, по оценке Д.САКВЫ, стоимость планируемого к повторной приватизации пакета (76% уставного фонда) составит 68 млн. долл. «Учитывая тот факт, что за приобретение контроля часто платится премия, вероятно, можно рассчитывать на оценку до 90 млн. долл.», - отметил аналитик.

Д.САКВА также добавил, что список потенциальных покупателей при повторной продаже предприятия, скорее всего, будет таким же, как и в прошлый раз: финансово-промышленные группы ТАС, «Приват», и российский «Трансмашхолдинг», возможно, компании из бизнес-группы Константина ЖЕВАГО.

Наиболее оптимальным временем продажи предприятия аналитик считает время после выборов Президента Украины, когда уменьшатся политические риски.

Как сообщал УНИАН, по мнению аналитика инвестиционной группы «Сократ» Максима ШТЕПЫ, компания может быть продана с существенной премией (до 50%) к текущей рыночной цене (текущая капитализация предприятия составляет 86 млн. долл.).

Таким образом, по словам аналитика, цена «Лугансктепловоза» может достигнуть 120-130 млн. долл., что практически в 2 раза больше цены 58 млн. долл., заплаченной по итогам первой приватизации предприятия.

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года объявил конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ХК «Лугансктепловоз».

23 марта 2007 года Фонд признал УК «Брянский машиностроительный завод» (входящую в "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр собственников «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета российской «Управляющей компании «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда государственного имущества Украины. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября.