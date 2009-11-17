ВР повторно приняла закон о перевозке опасных грузов

Верховная Рада Украины повторно приняла закон «О присоединении Украины к Европейскому соглашению о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПНВ)».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 343 из 427 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщила заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК, Президент наложил вето на этот закон, поскольку Верховная Рада не представила ему на подпись все приложения к данному соглашению. Она обратилась к народным депутатам с просьбой повторно принять этот закон и передать на подпись Президенту вместе со всеми приложениями к данному соглашению.

Как сообщал УНИАН, закон „О присоединении Украины к Европейскому соглашению о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПНВ)” парламент принял 20 мая 2009 года.

Данное соглашение было подписано 26 мая 2000 года.

Принятие этого закона является необходимым условием работы украинских транспортных операторов при осуществленные перевозок опасных грузов по внутренним водным путям, а также будет способствовать реализации стратегического курса Украины на интеграцию в Европейский Союз в сфере транспорта.

Как отмечается в объяснительной записке к проекту закона, присоединение Украины к Соглашению ВОПНВ будет способствовать установлению правового регулирования перевозок опасных грузов по внутренним водным путям Украины, а именно установлению единых норм и требований по безопасности транспортировки опасных грузов по внутренним водным путям Украины и созданию правовой базы в сфере транспортировки опасных грузов для интеграции Украины в ЕС.

Также предусматривается полноценное участие Украины в функционировании речной транспортной системы Европы (Дунай, Рейн, Днепр), в том числе евразийских транспортных коридоров; приведение нормативно-правовой и нормативно-технической базы Украины в сфере регулирования перевозок опасных грузов по внутренним водным путям в соответствие с международными нормами; выполнение обязательств Украины по международным договорам, действующим в сфере перевозок опасных грузов.

Кроме того, закон будет способствовать внедрению в Украине стандартов Европейского Союза по безопасности движения; приближению национальных технических, технологических и экологических стандартов, действующих в сфере транспортировки опасных грузов, к международным; охране жизни и здоровья людей путем установления требований по безопасности транспортировки опасных грузов; охране окружающей среды путем устранения загрязнения в результате аварий и аварийных ситуаций при транспортировке; облегчению транспортных операций и содействию развитию международной торговли.