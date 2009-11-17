Для контрейлерных поездов есть все возможности

«Укрзализныця» имеет все технологические возможности для того, чтобы перевозить заявленный к перевозке груз и расширять географию маршрутов контрейлерных поездов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе «круглого стола» по презентации возможностей «Укрзализныци» относительно перевозки грузов широкой номенклатуры для представителей крупных торговых сетей заместитель начальника Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Сергей ВЯЛКОВ.

«Если нужно, мы можем и готовы организовать такие перевозки из любого региона Украины, где может зарождаться грузопоток, технические возможности у нас есть», – отметил он.

По данным С.ВЯЛКОВА, «Укрзализныця» ждет предложений от грузоотправителей. «Парк у нас – 80 платформ, которые мы можем немедленно подключить. Таким образом, мы ежесуточно можем перевозить по 40 автопоездов. Плюс еще 70 могут быть запущены при необходимости. То есть мы на любой поток готовы отреагировать, причем такого парка, как в Украине, нет нигде в СНГ», – сообщил он.

Первый заместитель директора Украинского государственного центра транспортного сервиса «Лиски» Виктор ПЕТРОВ подтвердил готовность организовать контрейлерные перевозки. «Мы готовы организовать такие поезда с коротким и длинным плечом, мы готовы организовать такие поезда, допустим, из Киева в Европу с возвратом в Киев, мы готовы организовать такие поезда из Харькова, из Днепропетровска, – у нас есть технические возможности, мы готовы организовать такие поезда со Скнилова (Львовская обл.). То есть мы готовы к диалогу, у нас есть какие-то наработки, если будут заказы – мы все это сделаем», – сказал он.

В свою очередь, С.ВЯЛКОВ отметил, что на сегодняшний день, в частности, в связи со снижением грузоперевозок из-за кризиса, контрейлерные перевозки не осуществляются. В то же время, он сообщил, что ведомство готово в любой момент возобновить работу.

По словам С.ВЯЛКОВА, контрейлерные перевозки пользуются популярностью в Европе, так как являются более экологически чистыми, чем автоперевозки, поезда движутся строго по графику, а кроме того, меньше времени занимает прохождение границы.

Он напомнил, что весной этого года был отправлен в демонстрационный рейс контейнерно-контрейлерный поезд «Ярослав», длительность движения которого из Киева в Славкув (Польша) составила 74 часа, скорость – 600 км в сутки.

По словам С.ВЯЛКОВА, Украина и Польша договорились о скидках на данном маршруте (20% по территории Украины, 30% – по территории Польши), кроме того, ведется работа по увеличению скорости поезда еще на 100-150 км в сутки.

Как отмечалось в ходе «круглого стола», также «Укрзалзиныця» рассматривает пожелания автоперевозчиков относительно организации контрейлерных перевозок в Казахстан и Италию.

Справка УНИАН. Преимущества контрейлерных перевозок над обычными автоперевозками – высокая скорость и гарантия доставки грузов в соответствии с графиком движения поезда; гарантирована безопасность перевозки при любых погодных условиях; гарантирована охрана транспортных средств и грузов во время движения и стоянки поезда; значительное сокращение времени прохождения пограничного и таможенного контроля; сохранение транспортного средства, его моторесурса и экономия топлива; сохранение автомобильных путей; сохранение экологии окружающей среды; экономия расходов на оформление товаросопроводительных документов, благодаря чему этот вид перевозок очень популярен в Западной Европе.

В Украине на сегодняшний день отсутствует необходимая законодательная база, а железные дороги не получают никаких дотаций от государства на покрытие расходов.

На сегодняшний день рабочая группа Министерства транспорта и связи согласовывает Закон Украины «О комбинированных перевозках». Принятие данного закона будет способствовать увеличению экспортного потенциала транспортно-дорожного комплекса Украины, его интеграции в европейскую и мировую транспортные системы, создаст условия для ускорения доставки грузов, уменьшения расходов на их перегрузку в пунктах изменения видов транспорта, снизит экологическую нагрузку на естественную природную среду.