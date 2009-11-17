Концерн «Титан» согласился вернуть часть имущества аэропорта

Концерн «Титан» (г. Киев) согласился компенсировать Херсонскому областному совету его часть взноса в уставный фонд ООО «Аэропорт «Херсон».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в решении Херсонского областного совета, принятом на сегодняшней сессии.

Согласно решению, в херсонскую областную коммунальную собственность возвращается часть целостного имущественного комплекса «Аэропорта «Херсон» в натуральном виде.

В частности, речь идет о строениях в Херсоне на улице Сенявина, 33-а, а также аэродромах гражданской авиации в Скадовске и в Каховке.

Остальную часть взноса облсовета в уставный фонд ООО «Аэропорт «Херсон» концерн «Титан» намерен вернуть в денежном виде.

При этом размер денежной компенсации в решении не указан. Решение предусматривает проведение независимой оценки имущества аэропорта для определения его рыночной стоимости. Компенсацию планируется получить, исходя из результатов экспертной оценки.

Этим же решением облсовет отменил действие своего другого решения.

Как сообщалось, ранее, 28 ноября 2008 г., Херсонский областной совет решил выйти из состава учредителей ООО «Аэропорт-Херсон», вернув имущество предприятия в коммунальную собственность.

Справка УНИАН. Целостный имущественный комплекс аэропорта был взносом облсовета в упомянутое ООО. Соучредителем ООО в равных долях выступили концерн «Титан» (г. Киев) и Херсонский областной совет. Согласно условиям инвестиционного соглашения, "Титан" обязывался инвестировать в аэропорт не менее 5 млн. грн.

Балансовая стоимость ОКП, по оценкам на момент создания ООО, была около 4 млн. грн.