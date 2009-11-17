В Украине общий объем переводов UNIStream вырос

В Украине общий объем отправленных и полученных переводов UNIStream в третьем квартале 2009 года увеличился на 18% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 98 млн. долл.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы международной системы денежных переводов UNIStream со ссылкой на генерального директора UNIStream Сурена АЙРИЯНА.

Согласно сообщению, в январе-сентябре 2009 года общий объем переводов UNIStream в Украине составил 237 млн. долл.

UNIStream имеет соглашения с 27 финансовыми институтами, а количество точек обслуживания превысило 5500.

Справка УНИАН. UNIStream – международная система срочных денежных переводов физических лиц без открытия текущего счета.

Оборот UNIStream в Украине в 2008 году составил 465 млн. долл.