В Украине общий объем переводов UNIStream вырос
В третьем квартале на 18%.
В Украине общий объем отправленных и полученных переводов UNIStream в третьем квартале 2009 года увеличился на 18% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 98 млн. долл.
Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы международной системы денежных переводов UNIStream со ссылкой на генерального директора UNIStream Сурена АЙРИЯНА.
Согласно сообщению, в январе-сентябре 2009 года общий объем переводов UNIStream в Украине составил 237 млн. долл.
UNIStream имеет соглашения с 27 финансовыми институтами, а количество точек обслуживания превысило 5500.
Справка УНИАН. UNIStream – международная система срочных денежных переводов физических лиц без открытия текущего счета.
Оборот UNIStream в Украине в 2008 году составил 465 млн. долл.