Маршрут электричек ЮЗЖД через Киев будет изменен

Юго-Западная железная дорога 18 и 19 ноября будет проводить ремонтные работы на остановочной платформе Северная станции "Киев-Пассажирский", в связи с чем на протяжении двух дней с 9.35 до 16.35 измененным маршрутом будет курсировать ряд электропоездов. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

В частности, поезд №6809 будет следовать по маршруту Яготин – Киев-Петровка (вместо Яготин - Киев-Пассажирский); №6812 Киев-Петровка – Яготин (вместо Киев-Пассажирский - Яготин), №6911 Нежин-Борщаговка-техническая через Киев-Петровку; №6871 Борисполь-Борщаговка-тех. через Киев-Петровку; №6723 Мироновка – Киев-Пассажирский (вместо платф. Северная); №6814 Киев-Пассажирский – Гребенка (вместо платф. Северная-Гребенка); №6913 Носовка-Борщаговка-тех. через Киев-Пассажирский; №6915 Нежин-Борщаговка-тех. через Киев-Пассажирский; №6811 Яготин-Борщаговка-тех. через Киев-Пассажирский; №6813 Гребенка-Киев-Пассажирский (вместо п. Северная); №6914 Киев-Пассажирский – Нежин (вместо п. Северная); №6917 Нежин-Киев-Пассажирский (вместо п. Северная); №6708 Киев-Пассажирский – Мироновка (вместо п. Северная); №6725 Мироновка-Киев-Пассажирский (вместо п. Северная); №6918 Киев-Пассажирский – Нежин (вместо п. Северная); №6910 Борщаговка-тех. - Нежин через Киев-Пассажирский (вместо п. Северная); №6810 Борщаговка-тех. - Гребинка через Киев-Петровку; №6706 Борщаговка-тех - Триполье через Киев-Пассажирский (вместо п. Северная); №6912 Борщаговка-тех. - Нежин через Киев-Пассажирский (вместо п. Северная); №6816 Борщаговка-тех. - Яготин через Киев-Пассажирский (вместо п. Северная); №6818 Борщаговка-тех. - Гребинка через Киев-Пассажирский (вместо п. Северная); №6916 Борщаговка-тех. - Нежин через Киев-Пассажирский (вместо п. Северная).

Также, из-за выполнения ремонтных работ, 18 ноября изменится время отправления и прибытия пригородных поездов №6809 Дарница-Киев-Петровка, №6812 Киев-Петровка-Дарница, №6871 Дарница-Киев-Петровка-Борщаговка-тех., №6911 Дарница-Киев--Петровка-Борщаговка-тех., №6726/25 Киев-Московский – Киев-Пассажирский.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров следить за изменениями в расписании движения поездов и слушать внимательно объявления, которые передаются по громкоговорящей связи на станциях.