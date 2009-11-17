Укрзализныця превышает показатели по нагрузке на 15-20%

«Укрзализныця» в ноябре превышает показатели по нагрузке на 15-20% по сравнению с ноябрем 2008 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Сергей ВЯЛКОВ сегодня в ходе «круглого стола» по презентации возможностей «Укрзализныци» относительно перевозки грузов широкой номенклатуры для представителей крупных торговых сетей.

«В октябре т.г. мы вышли на уровень октября 2008 г. То есть, нагрузка составляла более 1 млн. тонн в сутки. Нельзя сказать, что это докризисный уровень, так как кризис начался как раз с осени прошлого года. Но в октябре прошлого года еще не было такого спада... В ноябре мы превышаем сейчас уровень ноября 2008 г., а ноябрь прошлого года – это уже был кризис», - отметил он.

В то же время, по данным С.ВЯЛКОВА, произошло переориентирование номенклатуры грузов. «Сейчас очень большое количество зерновых грузов отгружается, чего не было в прошлом году, но не могу этого сказать о грузах горно-металлургического комплекса: у нас перевозка металла не растет. Выросли также нефтяные грузы. Но стабильности экономики мы еще не чувствуем на себе, потому что не видим стабильного роста именно по той номенклатуре грузов, которые стандартно мы возили в основном», - отметил он.

По его словам, в то же время, пока что не растут контейнерные перевозки.

По данным первого заместителя директора Украинского государственного центра транспортного сервиса «Лиски» Виктора ПЕТРОВА, за 9 месяцев т.г. контейнерные перевозки железными дорогами упали в 2,7 раза, а это, в основном, строительные грузы, оборудование, автозапчасти и пр.

Напомним, с начала этого года на железных дорогах отмечалось падение нагрузки. В октябре 2009 года железные дороги Украины почти достигли уровня октября 2008 г.: среднесуточно нагружалось 1 млн. 019 тыс. тонн грузов, что составляет 99,9% к октябрю 2008 г.