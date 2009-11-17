ВР одобрила меры по поддержке самолетостроения

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” относительно государственной поддержки самолетостроительной промышленности в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовал 291 народный депутат из 424, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в некоторые законы Украины, в частности, в Закон „О государственной поддержке самолетостроительной промышленности в Украине”, Закон „О Едином таможенном тарифе”, Закон „О плате за землю”, Закон „О налоге на добавленную стоимость”, Закон „О налогообложении прибыли предприятий”, Закон „О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте”, Закон „Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях”, которыми будут созданы благоприятные условия для эффективного использования производственного, научно-технического потенциала и повышения экспортных возможностей отечественного самолетостроения, модернизации авиационных предприятий, увеличения объемов производства и экспорта конкурентоспособных на мировом рынке отечественных самолетов, двигателей и авиационного оборудования, в частности путем предоставления льгот по налогообложению, упрощения таможенных процедур и тому подобное.

В результате предоставления указанных льгот, существенно уменьшатся расходы на производство продукции и цикл производства, что повысит ее конкурентоспособность.