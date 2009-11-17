АНТК им. Антонова возмещено более 5 млн. грн. НДС

АНТК им. Антонова в судебном порядке возмещено налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в юридической компании «Ильяшев и партнеры».

Согласно предоставленной информации, в октябре т.г. Киевский апелляционный административный суд подтвердил право АНТК им. Антонова на бюджетное возмещение НДС. Спор между АНТК и налоговыми органами развернулся в связи с неоднозначным пониманием положения Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», который предусматривает право налогоплательщика на возмещение сумм НДС, уплаченных в предыдущем налоговом периоде.

Налоговые органы трактовали «предыдущий период» исключительно как месяц, который непосредственно предшествует месяцу, в котором заявляется возмещение, тем самым искусственно ограничивая права налогоплательщиков на налоговый кредит предыдущих периодов.

Апелляционный суд подтвердил позицию Окружного административного суда Киева, который ранее удовлетворил иски АНТК к налоговой о признании недействительными налоговых уведомлений-решений. Судами установлено, что налогоплательщик имеет право получить возмещение НДС, уплаченного в любом налоговом периоде.

«Суды юридически безупречно рассмотрели данные дела, подтвердив, что налоговые органы должны следовать букве закона, а не руководствоваться принципом «политической целесообразности» при наполнении бюджета», – прокомментировал ситуацию старший партнер компании «Ильяшев и партнеры» Роман МАРЧЕНКО.