Испания согласилась помочь Украине доставить медикаменты на захваченное сомалийскими пиратами судно «Ариана»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге по возвращении из Брюсселя министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО.

По словам П.ПОРОШЕНКО, сегодня состоялся его телефонный разговор с министром иностранных дел Испании Мигелем МОРАТИНОСОМ, в ходе КОТОРОГО стороны договорились о координации действий в противодействии пиратству.

П.ПОРОШЕНКО сообщил, что был отправлен груз медикаментов для украинских моряков судна «Ариана», но этот груз не дошел до них.

«Поэтому мы договорились о том, чтобы сегодня через наших испанских коллег новый груз медикаментов был доставлен на судно», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Министр также сообщил, что испанская сторона предложила эвакуировать с судна больную украинку, но пираты в жесткой форме отказали.

Кроме того, П.ПОРОШЕНКО сообщил, что сегодня в Риме состоялась встреча М.МОРАТИНОСА с президентом Сомали, в ходе которой была достигнута договоренность о «жесткой и плодотворной» координации действий в этом направлении.

Как сообщал УНИАН, балкер "Ариана" был захвачен 2 мая. В заложниках у пиратов остаются 24 моряка из Украины, в том числе женщина, которая на 5-м месяце беременности потеряла ребенка и сейчас находится в тяжелом состоянии.