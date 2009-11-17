Сомалийские пираты получили отпор при попытке захвата судна

Сомалийские бандиты, атаковавшие в Аденском заливе с двух лодок сухогруз Lady Juliet с украинским экипажем на борту, встретили вооруженный отпор военных из состава международных сил.

Об этом сообщило командование военно-морской миссии ЕС NavFor, передает издание «Морской бюллетень».

Теплоход под флагом карибского островного государства Сент-Винсент и Гренадины был обстрелян пиратами из автоматов и гранатометов. На судне находилось отделение военных из состава международных сил в Аденском заливе Vessel Protection Detachment (VPD). Они открыли ответный огонь. «Получив отпор, пираты немедленно прекратили атаку и ушли к судну-базе, с которого ранее десантировались. Никто на борту «Lady Juliet» не пострадал», говорится в сообщении.

Моряки и военные также не заметили раненых или убитых среди нападавших на судно

***Сухогруз Lady Juliet – дедвейт 15896 тонн, постройки 1983, оператор Kaalbye Shipping International Ltd Одесса. Судно имеет Класс Российского Регистра. Экипаж 23 человека, все граждане Украины.