Volvo получит кредит в 295 млн. долл.

Volvo Cars достигла предварительного соглашения о кредите на 198 млн. евро ($295 млн.) с KBC Bank NV. Эти деньги компания планирует использовать для производства новых моделей, включая новую версию S60 на заводе в Бельгии, выпуск которой должен начаться следующим летом, сообщает k2kapital.

Volvo и KBC согласуют окончательные детали предоставления кредита, заявил в интервью агентству Bloomberg Марк де Мей (Mark De Mey), представитель Volvo в Генте, Бельгия. Шведский автопроизводитель планировал получить кредит от Европейского инвестиционного банка, затем начал переговоры с коммерческими кредиторами в Бельгии, а в настоящее время сократил список потенциальных кредиторов до брюссельского KBC.

Правительство Фламандии уже гарантировало шведскому концерну 90% средств, необходимых для поддержания операций на гентском заводе. "Когда у вас есть подобная кредитная гарантия, то гораздо проще пойти и поговорить с банками по вопросу займов", - отметил де Мей.