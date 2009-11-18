«Укрзализныця» продлила акцию для инвалидов и ветеранов

«Укрзализныця» продлила на 2010 год акцию по бесплатному предоставлению постельного белья, чая и кофе инвалидам и участникам войны при проезде по бесплатным и льготным проездными документами, оформленным в обмен на талоны в поезда «Укрзализныци» во внутреннем и международном сообщении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, акция действует с 2001 года.

Железнодорожники напоминают также, что на вокзалах постоянно работают группы, которые оказывают помощь ветеранам-инвалидам, обеспечивают бесплатный доступ в залы ожидания, билетные кассы, камеры хранения, к таксофонам и туалетам. Кроме того, на привокзальных площадях обустроены специальные места для парковки автомобилей ветеранов.