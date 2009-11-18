Профсоюз железнодорожников говорит о массовых протестах

Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины не исключает возможности массовых протестов в случае продления действия льгот на железнодорожные тарифы по перевозке горно-металлургической и химической продукции, а также бесплатной перевозки угля.

Как сообщили УНИАН в отдел информации профсоюза, об этом говорится в письме, направленном председателем профсоюза Вадимом ТКАЧЕВЫМ в адрес премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«Ставим вопрос ребром: в случае продолжения предоставления за счет железнодорожников льгот относительно тарифов на перевозку горно-металлургической и химической продукции, а также бесплатной перевозки угля профсоюз не только не будет сдерживать железнодорожников, а наоборот – выступит организатором массовых акций протеста работников отрасли, вплоть до прекращения движения на железных дорогах».

Профсоюз в очередной раз просит Ю.ТИМОШЕНКО о государственной поддержке железнодорожной отрасли в условиях финансово-экономического кризиса и призывает подписать меморандум для стабилизации ситуации в отрасли.

В профсоюзе считают, что центральные органы государственного управления продолжают непродуманную и разрушительную политику по отношению к железнодорожной отрасли. «Примером этого может служить продление действия Меморандума понимания между Кабинетом Министров и предприятиями горно-металлургического комплекса и попытки продлить его на следующий год», – сказано в обращении к премьеру.

Согласно сообщению, профсоюз обращался к Кабмину с предложением разработки и подписания аналогичного меморандума с целью защиты железнодорожной отрасли и ее работников от негативного влияния спада производства в других отраслях, однако «конкретные предложения с нашей стороны государственными органами управления не были поддержаны».

По данным профсоюза, из-за падения объемов перевозок и преференций, предоставляемых горно-металлургической, угольной, химической отраслям на перевозку грузов железные дороги внедрили неполную рабочую неделю, предоставление работникам отпусков без сохранения заработной платы, упразднили ряд доплат и надбавок, предусмотренных коллективными договорами. В частности, несмотря на положительные результаты работы в 2008 году, до сих пор работникам не выплачено вознаграждение по итогам работы за прошлый год, что, по данным профсоюза, является грубым нарушением действующего законодательства и отраслевого соглашения.

Согласно сообщению, заработная плата работников отрасли уменьшилась в среднем на 200 грн., из-за нехватки средств прекращена реализация ряда социальных программ.

В профсоюзе подчеркивают, что социальное напряжение в трудовых коллективах растет с каждым днем. «В обращениях членов профсоюза, трудовых коллективов к Совету профсоюза и руководству «Укрзализныци» выдвигается требование обеспечить соблюдение трудовых прав железнодорожников, в противном случае они будут вынуждены прибегнуть к проведению акций неповиновения и крайней мере – забастовке», – сказано в письме.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины и предприятия горно-металлургического комплекса, профсоюзы, профильные производственные объединения 10 ноября 2008 года подписали Меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, правительство взяло на себя обязательство обеспечить возмещение НДС предприятиям ГМК в течение пяти дней, а также стараться сохранить в 2009 году цену на газ для предприятий ГМК на уровне 2008 года, а железные дороги обязали предоставить скидки на перевозку продукции ГМК. В свою очередь, Кабмин потребовал от участников рынка снизить цены на продукцию ГМК на внутреннем рынке, в частности, для «Укрзализныци». Кроме того, льготы предоставлены на перевозку продукции химической промышленности. Льготы продлены до конца 2009 года.

6 ноября т.г. Ю.ТИМОШЕНКО сообщила о намерении продлить меморандум с ГМК и на первый квартал 2010 года.