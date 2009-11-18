Акциями «АэроСвита» владеют три группы акционеров

На сегодняшний день контрольный пакет акций ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» сконцентрировали компании, близкие к Григорию ГУРТОВОМУ и "ПриватБанку".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, на сегодняшний день акциями компании «АэроСвит» владеют три группы акционеров. «Это Фонд госимущества с 22,3% акций, вторая группа - это компания ООО "ГенАвиа-Инвест", которая ассоциируется с Виктором ПИНЧУКОМ и владеет 25% минус одна акция. Все остальное консолидировано структурами, которые близки к Григорию ГУРТОВОМУ и "ПриватБанку". То есть, они сегодня имеют контрольный пакет акций», - уточнил Д.ПАРФЕНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, на внеочередном заседании Наблюдательного совета «АэроСвита» 16 ноября сопредседателем НС был назначен Григорий ГУРТОВОЙ. Кроме того, исполнительным секретарем Набсовета компании избран Максим ЮХИМЕНКО, а Олег БЕРЕЖНОЙ назначен первым заместителем генерального директора – исполнительным директором компании. До этого председателем Набсовета был А.МАЙБЕРГ, который был назначен на эту должность в ноябре 2008 года. Г.ГУРТОВОЙ до этого назначения входил в состав Набсовета «АэроСвита».

По данным М.ЮХИМЕНКО, 31 октября 2009 года один из акционеров компании – Gilward Investments B.V. отозвал полномочия А.МАЙБЕРГА, который представлял его интересы в Набсовете, а 16 ноября т.г. А.МАЙБЕРГ написал заявление о сложении с себя полномочий председателя НС.

Вопрос о назначении нового председателя Набсовета, по данным М.ЮХИМЕНКО, будет рассмотрен на ближайшем собрании акционеров, которое назначено на конец декабря этого года.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит - Украинские авиалинии» создана в 1994 году и на сегодняшний день является крупнейшим украинским авиаперевозчиком с разветвленной маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 15 судов Boeing. "АэроСвит" обслуживает свыше 60 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.

По данным компании, 62% ее акций принадлежат украинским владельцам: Фонду госимущества (22,3941%), ООО "ГенАвиа-Инвест" (24,999%), ООО "Укринфоконсалт" (9,8%) и ООО "Бюро" (4,8%). Еще 38% акций находятся в собственности нидерландской компании Gilward Investments BV.