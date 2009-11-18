Облигациям ЮЗЖД присвоен рейтинг uaВВВ

Украинское рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о присвоении долгосрочного кредитного рейтинга uaВВВ выпуску именных процентных облигаций (серия В) Государственного территориально-отраслевого объединения «Юго-Западная железная дорога» (г. Киев) на сумму 200 млн. грн. сроком обращения 2 года. Прогноз рейтинга – стабильный.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе агентства.

К факторам, поддерживающим уровень кредитного рейтинга облигаций, в "Кредит-Рейтинге" отнесли: монопольное положение «Укрзализныци», в состав которой входит эмитент, в сфере железнодорожного транспорта и наличие соответствующей инфраструктуры; стратегическое значение железнодорожного транспорта для экономики Украины.

Факторами, ограничивающими уровень кредитного рейтинга, в агентстве считают: негативные тенденции в экономике Украины, которые влияют на объемы грузовых перевозок; ожидаемые значительные капиталовложения; неопределенность в отношении планов реформирования и стратегии развития ГАЖТУ «Укрзализныця»; отсутствие консолидированной финансовой отчетности ГАЖТУ «Укрзализныця»; зависимость деятельности ГАЖТУ «Укрзализныця» от государственного регулирования.

В "Кредит-Рейтинге" сообщили, что в ходе анализа агентство использовало финансовую отчетность ГТОО «Юго-Западная железная дорога» за 2004-2008 гг. и І полугодие 2009 г., а также внутреннюю информацию, предоставленную эмитентом в ходе рейтингового процесса.

В агентстве также отметили, что заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.