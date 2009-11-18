ВР Крыма просит приостановить приватизацию Керченского судоремонтного завода

Верховная Рада Крыма обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с прросьбой приостановить приватизацию Керченского судоремонтного завода.

Как передает корреспондент УНИАН, в обращении, которое поддержали сегодня на пленарном заседании ВР АРК 65 из 72 участвовавших в голосовании депутатов, говорится: «Приватизация государственного предприятия "Керченский судоремонтный завод" противоречит экономической целесообразности и интересам государства и является попыткой продать предприятие, приносящее стабильный доход в бюджет, по заниженной стоимости».

В документе отмечается, что крупный многопрофильный завод «имеет большое значение для экономики Автономной республики Крым в целом и Керчи в частности».

«Уникальное географическое положение предприятия, находящегося на перекрестке основных торговых путей, связывающих Азовский бассейн с Черноморским, оптимальные климатические условия, незамерзающая акватория позволяют круглогодично производить ремонт судов различного назначения доковой массой до 8,5 тыс. тонн и осадкой до 5 м. Завод единственный на Черном море имеет два плавучих дока, дающих возможность производить ремонт судов без транспортировки их на сушу», - говорится в обращении.

Парламент Крыма также просит исключить завод из перечня объектов, которые подлежат подготовке к продаже в 2009 году, утвержденного распоряжением Кабинета министров Украины в конце минувшего года.