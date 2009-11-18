«Дельта-Лоцман» получит три новых катера

ГП «Дельта-Лоцман» намерено закупить три новых лоцманских катера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам директор предприятия Александр ГОЛОДНИЦКИЙ.

По его словам, ранее были объявлены торги, предложения участников уже раскрыты и сейчас идет их оценка. Определить победителя планируется на следующей неделе. Участие в торгах приняли два предприятия – завод «Приморец» (г. Феодосия) и судостроительный завод «Лиман» (г. Николаев). Ожидаемая общая стоимость трех катеров (цена, заявленная в тендерной документации – УНИАН) – около 40 млн. грн. Сроки поставки катеров, которые будет строить победитель торгов, – до июля 2011 г.

Как отметил А.ГОЛОДНИЦКИЙ, «Дельта-Лоцман» намерено постепенно выводить из эксплуатации и списывать старый флот – плавсредства 20-27-ми лет. Списание будет проводиться по мере поступления новых плавсредств.

По его словам, сейчас флот компании состоит из 20 лоцманских катеров, из которых 6 катеров построены в 2001-2006 гг. по заказу «Дельта-Лоцман».

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Дельта-лоцман» создано приказом Министерства транспорта Украины (№29 от 4 февраля 1998 г.) с целью усовершенствования условий обеспечения безопасности мореплавания, а также упорядочения структуры морских лоцманских служб в северо-западной части Черного моря.

Осуществляемые виды деятельности: содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений – каналов (Бугско-Днепровско-Лиманский канал (БДЛК), Херсонский морской канал (ХМК), глубоководный судовой ход (ГСХ) «Дунай – Черное море»), лоцманские проводки и оказание услуг служб регулирования движения судов во всех портах Украины (география – от Мариуполя до Рени).

Предприятие имеет в арсенале специализированный флот – 20 лоцманских катеров, 2 промерных катера, буксир ледового класса «Гайдамака».

Чистая прибыль предприятия за 9 месяцев 2009 года составила 303,5 млн. грн.