«АэроСвит» внедрил технологию мойки двигателей

Авиакомпания «АэроСвит-Украинские Авиалинии» заявила о внедрении технологий, позволяющих снизить потребление топлива воздушными судами и уменьшить количество выбросов в атмосферу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, двигатели CFM56-3 самолетов Boeing-737, составляющих основу воздушного флота компании, теперь проходят процедуру периодической водной промывки лопаток компрессора с использованием оборудования Multi-Engine Compressor Washing Rig, Juniper (Liverpool) Ltd. Регулярное выполнение промывки должно увеличить срок эксплуатации между плановыми ремонтами, повысить запас по температурным показателям работы двигателей, снизить их эксплуатационные расходы за счет повышения топливной эффективности.

Повышение топливной эффективности, в свою очередь, позволит значительно снизить количество выбросов СО2 в атмосферу, таким образом, способствуя решению одного из ключевых вопросов, которые стоят на сегодня перед мировой авиацией (по заявлению ИАТА, авиация является причиной 2% общего количества выбросов СО2 на планете).

«Вскоре мы подключим к программе мойки двигателей и дальне-магистральные лайнеры Boeing-767. В целом, мы ожидаем экономию авиационного топлива около 3% в год, речь идет о как минимум 3 тыс. тонн топлива», - отметил директор по связям с общественностью авиакомпании «АэроСвит» Владимир ГАЙДАШ.

Справка УНИАН. ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит», созданное в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком, оперирующим широкой маршрутной сетью и мощным самолетным парком, включающим дальне- и средне-магистральные воздушные суда Boeing.

На сегодняшний день "АэроСвит" обслуживает более 60 международных воздушных линий, включая трансконтинентальные, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.