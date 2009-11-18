Минтранс намерен применять жесткие санкции

Министерство транспорта и связи Украины будет продолжать практику применения жестких санкций к руководителям государственных предприятий отрасли, которые длительное время не осуществили действенные мероприятия по погашению долга по выплате зарплаты и взносов в Пенсионный фонд Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом сказал первый заместитель министра транспорта и связи Украины, исполняющий обязанности министра, Василий ШЕВЧЕНКО сегодня во время совещания.

По его словам, в дальнейшем уступок по отношению к тем руководителям, которые длительный период допускают задолженность по выплате заработной платы, не будет. В частности, в настоящее время уже объявлены выговоры нескольким руководителям предприятий отрасли. По отношению к одному из них стоит вопрос об освобождении от занимаемой должности.

«Мы давали много времени для решения проблем с задолженностью на местах с надеждой, что руководители смогут изменить ситуацию к лучшему. Если они не в состоянии что-то сделать, то будем искать новых, более профессиональных и эффективных менеджеров. Если существует тенденция к наращиванию долгов, то будет существовать и тенденция принятия радикальных мер», - сказал В.ШЕВЧЕНКО.