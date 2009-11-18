НКРС подала апелляцию на постановление суда

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи Украины сегодня подала апелляционную жалобу на постановление Хозяйственного суда г. Киева относительно запрещения совершать любые действия (в том числе проведение тендера), связанные с разделением и передачей в пользование полос радиочастот в диапазоне 1920-1935, 1950-1980, 2010-2015, 2020-2025, 2110-2125, 2140-2170 Мгц (мобильная связь третьего поколения (3G)) по делу по иску ООО «Астелит» (ТМ life:).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, НКРС считает, что были нарушены нормы процессуального права относительно подсудности дела Хозяйственному суду г. Киева.

Напомним, постановлением Хозяйственного суда города Киева от 13 ноября т.г. по делу № 45/422 в обеспечение иска ООО «Астелит» НКРС запрещено совершать любые действия (в том числе проведение тендера), связанные с делением и передачей в пользование полос радиочастот в диапазоне 1920-1935, 1950-1980, 2010-2015, 2020-2025, 2110-2125, 2140-2170 Мгц, до рассмотрения дела по сути.

Ранее главный исполнительный директор ООО «Астелит» Тансу ЕЭН заявлял: «Мы считаем, что конкурс, подготовка к которому сейчас идет, непрозрачен. Мы не уверены в том, будут ли освобождены военными частоты, выставленные на конкурс». В связи с этим компания обратилась в суд с иском относительно легитимности конкурса на получение 3G-лицензии.

По информации директора по работе с регуляторными органами ООО «Астелит» Олега ПОНОМАРЧУКА, соответствующее определение суда было вынесено к Минобороны Украины и Нацкомиссии регулирования связи до выяснения обстоятельств по сути дела. В качестве обеспечительной меры суд приостановил проведение конкурса до 14 декабря. Напомним, конкурс запланирован на 27 ноября.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом (№834/2009 от 20 октября 2009 г.) «Об остановке действия распоряжения Кабинета министров Украины от 16 сентября 2009 года №1119-р» остановил ранее изданное правительственное поручение НКРС о проведении тендера на выдачу лицензий для мобильной связи третьего поколения (3G).

Напомним, правительство 16 октября 2009 г. поручило НКРС провести тендер на выдачу лицензий для мобильной связи третьего поколения (3G)

Этот документ принят на основании выводов Межведомственной комиссии, и определяет порядок проведения конверсии полос радиочастот 1920-1935 Мгц, 1950-1980 Мгц, 2010-2015 Мгц, 2020-2025 Мгц, 2110-2125 Мгц, 2140-2170 Мгц) путем изменения частотных присвоений радиоэлектронных средств специальных пользователей, которые работают в отмеченных полосах и их перевод за указанные полосы радиочастот. Кабмин также определил, что фактические затраты на проведение этой конверсии будут заключаться в переналадке действующих радиоэлектронных средств на другие диапазоны частот.

Как известно, одной из причин задержки с проведением тендера на радиочастоты для этой радиотехнологии являлись запросы Минобороны по затратам на конверсию, которые считают что конверсия стоит 2,5 млрд. грн.

НКРС уже установила дату проведения первого тендера на диапазон радиочастот 25 МГц (торги с голоса) на 27 ноября 2009 года. Начальная стоимость первой лицензии составляет 400 млн. грн. Еще предполагается выдать три лицензии (одна выдана ранее "Укртелекому"). Ранее (во время изучения спроса НКРС) заинтересованность в таких лицензиях выразили компании УМС, "Киевстар", УРС, ТСУ и ITC. В начале октября т.г. НКРС также направила письма-приглашения ведущим международным операторам принять участие в проведении тендера. На получение первой лицензии подали заявку "Киевстар", УМС, "Астелит".